Riciclaggio ai danni di Ursula Andress, sequestro da 20 milioni

FIRENZE, 26 MAR - Sequestro preventivo di un patrimonio immobiliare da 20 milioni di euro in un'inchiesta della procura di Firenze che lo ritiene profitto dei reati di riciclaggio e autoriciclaggio ai danni dell'attrice Ursula Andress, quale persona offesa. L'indagine ha origine dalla denuncia della parte offesa all'autorità giudiziaria del cantone di Vaud, in Svizzera lamentando la progressiva depauperazione patrimoniale che secondo l'accusa era attuata da incaricati della gestione delle finanze dell'attrice. La GdF ha sequestrato 11 immobili di prestigio e 14 terreni a vigne e uliveto nella campagna di San Casciano Val di Pesa, più opere d'arte. ll maxi-sequestro è stato eseguito stamattina per la tenuta di Palazzo al Bosco, spazio dedicato alla cultura contemporanea sulle colline di San Casciano Val di Pesa, vicino a Firenze. Sigili anche a alcune opere d'arte raccolte da Carolina ed Eric Freymond, quest'ultimo ex gestore patrimoniale di Ursula Andress morto suicida nel 2025. Per la Dda di Firenze i proventi della truffa ai danni della famosa attrice sarebbero stati investiti nel vasto complesso immobiliare che comprende la villa oltre a una tenuta di 18 ettari, e nell'acquisto di alcuni quadri. Per questo, è indagata la vedova del promotore finanziario con l'accusa di riciclaggio e autoriciclaggio. Altri due professionisti sono indagati con l'accusa di truffa dalle autorità della Svizzera. Nei mesi scorsi l'attrice Ursula Andress aveva fatto ritenendo il suo ex gestore finanziario responsabile del depauperamento del suo patrimonio tramite investimenti poco trasparenti.