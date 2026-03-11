Ricercato per traffico di esseri umani in Pakistan, arrestato a Caltanissetta

CATANIA, 11 MAR - Carabinieri di Caltanissetta, in raccordo con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, hanno dato esecuzione ad un arresto provvisorio finalizzato all'estradizione emesso dall'Autorità giudiziaria pakistana nei confronti di un 41enne di quel Paese indagato per traffico di esseri umani. A suo carico, nel gennaio scorso, era stata inserita una "red notice" da parte di Interpol a seguito dell'estensione delle ricerche in ambio internazionale da parte dell'Ufficio Interpol di Islamabad. Nei confronti dell'uomo è pendente un provvedimento di custodia cautelare emesso nel dicembre 2025 dal Giudice speciale dell'immigrazione di Peshawar (Pakistan) per il reato previsto dal codice penale pakistano di "traffico di esseri umani", che prevede una pena massima di 14 anni di reclusione. L'arresto è stato convalidato dalla Corte d'appello di Caltanissetta, su richiesta della locale Procura generale. L'operazione, condotta da carabinieri della compagnia di Caltanissetta e del Ros, ha consentito di localizzare il ricercato in un'abitazione del centro storico, dove è stato arrestato e posto a disposizione dell'Autorità giudiziaria italiana Durante l'indagine, dall'analisi del provvedimento cautelare, è emerso il coinvolgimento del 41enne in un traffico di migranti che partiti dal Pakistan, venivano fatti transitare dalla Libia, sulla rotta del Mediterraneo centrale, per fare ingresso illegale in Unione europea, previo pagamento di consistenti somme di denaro all'organizzazione, corrispondenti a circa 11.000-12.000 euro a persona. Il sodalizio criminale pakistano sarebbe stato collegato anche a un episodio di naufragio di un'imbarcazione nei pressi di Zawiya, in Libia, a bordo della quale viaggiavano 73 passeggeri, 63 dei quali cittadini pakistani, di cui solo 33 sarebbero sopravvissuti.