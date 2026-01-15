Ricercato per il sequestro di un banchiere in Francia, catturato a Firenze

FIRENZE, 15 GEN - Era ricercato dall'autorità giudiziaria francese per aver preso parte insieme ad altri complici al sequestro di Olimpo Kakhramonjon, cittadino uzbeko, ceo di Anorbank, banca digitale commerciale dell'Uzbekistan, compiuto a Parigi, il 22 giugno 2025. Rustan Saralapov, cittadino russo, 45 anni, era a Firenze, dove lavorava come giardiniere in una villa privata in via San Felice a Ema, alle porte della città. E' stato rintracciato e arrestato dai carabinieri, su richiesta del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, che era stato emesso dall'autorità giudiziaria francese. Kakhramonjon fu poi rilasciato a Nizza a seguito del pagamento di un riscatto di 200.000 dollari e la sottoscrizione di un debito di 5 milioni di euro.