Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Ricercato internazionale arrestato a Torino

AA

TORINO, 04 MAR - La polizia di Stato ha arrestato a Torino un uomo di 30 anni, originario della Macedonia del Nord, ricercato in campo internazionale e destinatario di una richiesta di arresto provvisorio ai fini estradizionali emessa dal Tribunale di Skopje nell'agosto 2025. L'uomo, che aveva lavorato presso il ministero della Giustizia dello Stato balcanico, era stato condannato per reati legati alle sue funzioni, tra cui abuso di posizione ufficiale e falsificazione di documenti, oltre che per truffa. Il trentenne è stato rintracciato nel capoluogo piemontese al termine di servizi investigativi della Squadra mobile, sezione catturandi, svolti in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) della Direzione centrale della polizia criminale. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Torino, a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana in vista della procedura di estradizione.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario