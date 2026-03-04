Ricercato internazionale arrestato a Torino

TORINO, 04 MAR - La polizia di Stato ha arrestato a Torino un uomo di 30 anni, originario della Macedonia del Nord, ricercato in campo internazionale e destinatario di una richiesta di arresto provvisorio ai fini estradizionali emessa dal Tribunale di Skopje nell'agosto 2025. L'uomo, che aveva lavorato presso il ministero della Giustizia dello Stato balcanico, era stato condannato per reati legati alle sue funzioni, tra cui abuso di posizione ufficiale e falsificazione di documenti, oltre che per truffa. Il trentenne è stato rintracciato nel capoluogo piemontese al termine di servizi investigativi della Squadra mobile, sezione catturandi, svolti in collaborazione con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip) della Direzione centrale della polizia criminale. Dopo l'arresto è stato trasferito nel carcere di Torino, a disposizione dell'autorità giudiziaria italiana in vista della procedura di estradizione.