Ricerca, sul Monte Bianco il ghiaccio si scioglie e la vetta si abbassa

AOSTA, 20 DIC - La quota del Monte Bianco è a 4807,3 metri, ma è destinata ad abbassarsi a causa dello scioglimento del ghiaccio che non risparmia nemmeno il tetto d'Europa. E' questo l'esito della ricerca italo-francese promossa dalla Fondazione Montagna di Courmayeur (Aosta) in collaborazione con l'Università Savoie Mont-Blanc', in occasione dell'Anno Internazionale della Conservazione dei Ghiacciai. Grazie all'uso combinato di droni, telerilevamento e georadar, è stato possibile definire lo "stato zero" del punto più alto d'Europa e lo spessore del ghiaccio, sotto la superficie, di circa 20-25 metri. Dati che suggeriscono l'ipotesi che negli ultimi anni "possa essere iniziato un trend di graduale discesa e diminuzione della quota della cima, cosa che andrà verificata, misurata proprio in futuro, partendo dai primi rilievi fatti adesso", spiega Fabrizio Troilo, coordinatore dell'area ricerca della Fondazione Montagna Sicura.