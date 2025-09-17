Giornale di Brescia
Ricci, siamo pronti e pronti a vincere nelle Marche

PESARO, 17 SET - "Siamo pronti. Siamo pronti a vincere. Questa piazza è la piazza del cambiamento. Dopo cinque anni abbiamo la possibilità di cambiare le Marche. A partire dalla Sanità, dai tempi delle liste d'attesa. Questa è la piazza del cambiamento con Stefano Bonaccini e Elly Schlein che ci hanno sostenuto sin dall'inizio" di questa corsa eletorale. Così, il candidato alla presidenza delle Matche per il centrosinistra, Matteo Ricci, intervenuto ad un incontro a Pesaro , secondo cui "il primo obiettivo è la Sanità"., seguita dalla "lotta al lavoro povero" con l'introduzione del "salario minimo".

Argomenti
PESARO

