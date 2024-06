Ricci, 'risultato storico impensabile, parte la riscossa dem'

PESARO, 10 GIU - "Un risultato straordinario, stanno arrivando gli ultimi seggi da Roma e arriveremo intorno alle centomila preferenze, davvero un risultato storico, impensabile". Lo afferma in un videomessaggio sui social Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei primi cittadini dem e ora neoeletto al Parlamento europeo con oltre 84.500 preferenze già scrutinate quando mancano 250 sezioni di Roma. "Sono stati mesi difficilissimi - ammette -, davvero abbiamo scalato l'Everest, come ho detto 25mila chilometri e voglio ringraziare davvero tutti coloro che mi hanno aiutato. Sono tantissime le persone in tutte e quattro le regioni del Centro Italia che mi hanno sostenuto e mi hanno dato la carica. Mi hanno supportato. Voglio ringraziare ognuno di loro, anzi vorrei abbracciare uno a uno". "Adesso davvero parte la riscossa. - attacca Ricci - Parte la riscossa in Europa dove passano gran parte dei nostri destini. Parte la riscossa per le Marche (dove il centrodestra governa la Regione, ndr) perché solo nelle Marche sono arrivate 52mila preferenze, è un risultato impensabile. Parte anche la riscossa dei democratici in Italia, in Europa, conclude - perché da queste elezioni esce un risultato incoraggiante e adesso dobbiamo davvero mettercela tutta. Grazie grazie, grazie".