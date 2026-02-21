Giornale di Brescia
Ricci (Pd), 'bocciatura dei dazi di Trump sconfitta per sovranisti e protezionismo'

ANCONA, 21 FEB - "C'è un giudice a Washington. La Corte Suprema che boccia i dazi di Trump rappresenta una sconfitta enorme per i sovranisti mondiali e per il protezionismo, una politica che sta creando danni enormi all'economia e alle esportazioni europee, in particolar modo quelle italiane". Così l'europarlamentare marchigiano del Pd Matteo Ricci, stamattina a Rai 3 ospite a "Punto Europa - Rai Parlamento". "La chiusura non è la risposta. - ha aggiunto - I sovranisti hanno ingannato i popoli europei convincendoli, negli anni, che rinchiudendosi nelle proprie nazioni saremmo stati più forti ma invece è il contrario, la politica di Trump lo dimostra. Spero che almeno questa volta il governo Meloni prenda le distanze dai suoi deliri e da questa politica basata sugli affari e sulla forza". "Dobbiamo continuare a fare accordi commerciali come già fatto con l'India e il Mercosur, sono risposte sia economiche che geopolitiche. Serve un'Europa unita, federale, con una politica unica e che metta da parte nazionalismi e sovranismi", ha concluso.

