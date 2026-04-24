Ricavi petroliferi extra per ridurre le accise sui carburanti in Brasile

BRASILIA, 24 APR - Il governo brasiliano ha presentato al Congresso di Brasilia un disegno di legge supplementare che prevede la possibilità di convertire gli aumenti straordinari delle entrate petrolifere in riduzioni delle accise sui carburanti. La proposta, depositata ieri alla Camera dei deputati, mira ad attenuare gli effetti della guerra in Medio Oriente. All'inizio del mese, l'esecutivo del presidente Luiz Inacio Lula da Silva aveva annunciato un pacchetto di misure per contenere l'aumento dei prezzi dei carburanti a fronte dell'impennata del prezzo del petrolio dovuta al conflitto in Iran. La proposta autorizza la riduzione delle accise sui carburanti (gasolio, benzina, etanolo e biodiesel) ogniqualvolta si registri un aumento straordinario delle entrate derivante dalle quotazioni del petrolio. Secondo il ministro della Pianificazione, Bruno Moretti, la tesi del governo è che, essendo il Brasile un produttore ed esportatore di petrolio, le entrate pubbliche aumentino quando il prezzo sale, grazie ad esempio ai proventi derivanti dalle royalties. Il ministro delle Finanze, Dario Durigan, ha dichiarato che le misure saranno monitorate quotidianamente dal team economico.