Riboldi, 'in crescita i dati della prevenzione in Piemonte'

TORINO, 06 MAR - "I dati di quest'anno sono in crescita rispetto a quelli che abbiamo presentato lo scorso anno e voglio esprimere gratitudine, a nome del governo regionale, alle centinaia di tecnici che operano quotidianamente sui territori per garantire sicurezza, salubrità e prevenzione ai cittadini piemontesi". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Federico Riboldi, a margine della presentazione dei dati di attività 2025 dei dipartimenti di Prevenzione. Per Riboldi si tratta di "un momento di confronto con tutti i dipartimenti di prevenzione che serve a fare il punto su ciò che si fa in questo ambito". "La prevenzione significa prevenzione sanitaria, anche veterinaria, ma anche tutta la parte dei controlli che assicurano salubrità e benessere nelle strutture. Il mondo della prevenzione è molto ampio - ha aggiunto - e siamo l'unica regione italiana che fa un punto con tutti i nostri tecnici della prevenzione, con il nostro dipartimento e con i nostri settori, per vedere a che punto siamo". "È difficile dire quale dato sia più significativo - ha spiegato Riboldi - perché la prevenzione si muove su diversi ambiti e ognuno vive le proprie sensibilità. Sicuramente tutto ciò che riguarda il tema della prevenzione primaria è molto rilevante anche per la salute diretta dei cittadini". "Un settore che si vede molto poco è quello della prevenzione veterinaria. Se esiste un benessere animale sicuro e quindi una sicurezza anche delle produzioni animali, dalle uova alle carni, è perché esiste una rete di controllo e di accompagnamento delle imprese che funziona molto bene e lavora sulla prevenzione del rischio", ha concluso l'assessore.

TORINO

