'Riaprite la regione', flash mob opposizioni Lazio contro stallo

ROMA, 02 OTT - "Come 'ogni maledetto mercoledì' manifestiamo e manifesteremo tutti i mercoledì, giorno da sempre deputato allo svolgimento del Consiglio regionale, per chiedere la riapertura della Regione e, dopo due mesi e mezzo, la ripresa dei lavori dell'Aula fermi a causa della guerra interna alla maggioranza di centrodestra sui numeri e le deleghe degli assessori. Chiediamo al presidente Rocca di venire a riferire in Consiglio per dirci se è in grado di andare avanti. La Regione è immobile su tutti i fronti: dai fondi europei, ai progetti Pnrr, alle liste d'attesa e i danni di questa prolungata rissa sulle poltrone li pagano tutti i cittadini e le cittadine del Lazio". Così in una nota congiunta i capigruppo dell`opposizione in Consiglio regionale Mario Ciarla (Pd), Marietta Tidei (Iv), Adriano Zuccalà (M5s), Alessio D`Amato (Azione) Claudio Marotta (Avs) e Alessandra Zeppieri (Polo progressista), che stamattina hanno esposto uno striscione davanti l'entrata del Consiglio regionale con scritto 'Riaprite la regione'