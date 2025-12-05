Riaprirà lunedì 8 dicembre la Funivia del Gran Sasso

L'AQUILA, 05 DIC - Riaprirà lunedì prossimo, 8 dicembre, la funivia Fonte Cerreto - Campo Imperatore, nel comprensorio del Gran Sasso dopo il lungo intervento di sostituzione delle funi, i collaudi richiesti dal ministero e le operazioni di manutenzione ordinaria, per un investimento di circa 4 milioni di euro. Nella stessa data tornerà in funzione anche la seggiovia Le Fontari. Lo rende noto l'amministratore unico del Centro turistico Gran Sasso d'Italia, Gianluca Museo, spiegando che nei prossimi giorni sarà comunicata la data di riapertura della seggiovia Scindarella. L'impianto ha subìto dei danneggiamenti al quadro elettrico provocati da un fulmine. Dal Centro turistico del Gran Sasso ricordano, inoltre, che è arrivato il via libera alla carta valanghe, considerata un passaggio necessario dopo la tragedia di Rigopiano. Con il meteo annunciato stabile e l'abbondante neve già presente sulle piste, per i prossimi giorni si prevedono numeri importanti di presenze nel comprensorio aquilano.