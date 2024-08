Riapre in Vietnam dopo restauro 'il ponte giapponese' di Hoi An

HANOI, 05 AGO - Nella storica città vietnamita di Hoi An, ha riaperto al pubblico, dopo un restauro di 19 mesi, il famoso 'ponte della pagoda giapponese', riferisce Vietnam Express. Pham Phu Ngoc, direttore del Centro per la conservazione del patrimonio culturale di Hoi An, ha dichiarato che il ponte è stato completamente preservato in termini di architettura e struttura, grazie al restauro che ne ha anche migliorato la stabilità, valorizzando il paesaggio e l'ambiente circostante. Il ponte, che attraversa un piccolo canale di Hoi An, fu costruito dai mercanti giapponesi 400 anni fa e nel 1990 è stato dichiarato patrimonio storico e culturale nazionale. Soggetto a rapido deterioramento a causa della costante esposizione agli agenti atmosferici, il ponte, simbolo iconico di Hoi An, era gravemente degradato e a rischio di crollo.