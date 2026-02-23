Riapre Belvedere Cederna, le terrazze sui Fori Imperiali con vista Colosseo

ROMA, 23 FEB - A distanza di dodici anni dalla chiusura, dovuta ai lavori per la stazione Colosseo della metro C, il belvedere Cederna è stato oggi riaperto a cittadini e turisti. Si tratta delle terrazze e della 'passeggiata' affacciate su via dei Fori Imperiali, realizzate nel 1937 sui resti dell'antica collina denominata Velia e ora raggiungibili tramite il clivo di Acilio riqualificato. Turisti e cittadini potranno da oggi godere di un punto panoramico con la vista che arriva dalla basilica di Massenzio fino al Colosseo. L'area è intitolata ad Antonio Cederna, intellettuale e storico ambientalista, promotore tra l'altro dell'isola pedonale attorno al Colosseo e della tutela dell'Appia Antica. Alle spalle del nuovo belvedere, ora fruibile dai cittadini, un altro gioiello della Capitale: Villa Rivaldi, prossima al restauro ad opera del Mic e della Regione Lazio. Alla riapertura del belvedere hanno preso parte il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessora all'Ambiente Sabrina Alfonsi e i figli di Antonio Cederna, Camilla, Giulio e Giuseppe, quest'ultimo attore noto anche per la partecipazione a film come Marrakech Express, Mediterraneo e Turné. "È una grande gioia restituire ai cittadini questo belvedere, che ha un affaccio bellissimo e che speriamo si popoli di cittadini. Siamo contentissimi - ha detto Gualtieri - È stato riqualificato con un grande lavoro anche dal punto di vista ambientale, con nuove piante". "Noi stiamo lavorando per una trasformazione della citta che possa valorizzare le sue caratteristiche uniche. Penso anche al lavoro di riqualificazione di via dei Fori Imperiali dove non c'è un ritorno indietro nel tempo ma un andare avanti recuperando però la consapevolezza dell'esistente, con la nascita del nuovo boulevard e della grande passeggiata", ha ricordato il sindaco che, proprio parlando della via dei Fori, ha precisato: "Non sarà un luogo per spostarsi da A a B, ma un posto dove stare. Una via ma anche un'agorà e di cui questo belvedere è una componente fondamentale". Per l'inaugurazione erano presenti anche Claudio Parisi Presicce, sovrintendente capitolino, il direttore del Parco del Colosseo Simone Quilici, e Walter Tocci, consulente del sindaco del progetto per il Centro archeologico monumentale. "Una grande soddisfazione riaprire questo spazio pubblico e restituirlo riqualificato alla città. Un luogo dedicato ad una figura di intellettuale e politico che ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione del dibattito pubblico su ambiente e cultura", il commento dell'assessora Alfonsi che poi parlando dei progetti su via dei Fori ha annunciato il piano per le alberature dopo la caduta di tre alberi secolari: "Abbiamo finito i controlli e abbiamo abbattuto 12 pini. Saranno sostituiti e ci sarà anche un incremento per compensare quelli tolti negli anni. Non ci saranno solo pini, ma anche melograni e altre specie grazie al progetto Carme che contempla nuove piante".