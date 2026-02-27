Riapre a Roma lo storico bunker dei Savoia a Villa Ada

ROMA, 27 FEB - Riapre a Roma lo storico bunker di Villa Ada Savoia. Un luogo che, come sottolineato dal sindaco della Capitale Roberto Gualtieri, "torna finalmente alla cittadinanza" dopo più cinque anni di chiusura, grazie alla sinergia tra l'amministrazione di Roma Capitale e le associazioni Roma Sotterranea e Asd Giochi di Strada. "La Villa - spiega Gualtieri - fu confiscata ai Savoia nel dopoguerra e venne trasformata in un parco pubblico. Il bunker è interessante perché appartiene a quel periodo della storia in cui l'Italia stava subendo l'offensiva alleata, in cui iniziava ad essere oggetto dei primi bombardamenti. Nel maggio del 1943 viene ultimato il bunker della famiglia reale e l'8 settembre l'Italia firma l'armistizio. Resta, ad oggi, un documento storico importante che invito tutti a visitare. La guerra è molto brutta ed è meglio lavorare per la pace". Il rifugio antiaereo, che si sviluppa totalmente in sotterraneo per più di 200 metri quadri ed era destinato ad uso esclusivo della famiglia reale, ha una forma circolare ed è composto da sette ambienti: due stanze principali, due bagni, un'anticamera e due ambienti di servizio.