Riaperta l'A10 a Genova dopo incidente tra camion, 7 km di coda

GENOVA, 11 NOV - È stato riaperto il tratto dell'autostrada A10 Genova-Savona tra Genova Aeroporto e il bivio con l'A7 Milano-Genova precedentemente chiuso a causa di un tamponamento tra due camion. Lo comunica la società concessionaria Autostrade per l'Italia spiegando che sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale di Aspi. Attualmente nella tratta dell'A10 il traffico scorre su una corsia e si registrano 7 chilometri di coda in direzione Genova. Agli utenti in A10 provenienti da Savona e diretti verso Milano, Aspi consiglia di percorrere la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.