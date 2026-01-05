Giornale di Brescia
Rianimazione Niguarda, per feriti Crans-Montana sarà una battaglia

MILANO, 05 GEN - Degli undici feriti di Crans-Montana ricoverati all'Ospedale Niguarda di Milano, cinque sono ricoverati al Centro grandi ustioni e sei in Terapia intensiva, tre dei quali in condizioni "particolarmente critiche". Lo afferma Giampaolo Casella, direttore Anestesia e Rianimazione del Niguarda, secondo il quale "nelle prossime settimane avremo una vera e propria battaglia per questi pazienti", la cui "situazione clinica è estremamente seria". Le ustioni, aggiunge il dottor Casella, "sono molto estese" e "tutti purtroppo hanno anche un danno da inalazione di fumi velenosi". "Avremo complicanze attese", sottolinea prevedendo "ulteriori interventi chirurgici". "Ne abbiamo già fatti tanti - osserva -: ne abbiamo operati sei immediatamente, due dopo e due sono attualmente in sala operatoria".

