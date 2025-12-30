Riad, gli Emirati ritirino le proprie forze dallo Yemen entro 24 ore

RIAD, 30 DIC - L'Arabia Saudita ha invitato gli Emirati Arabi Uniti a ritirare le proprie forze dallo Yemen e a cessare di fornire supporto a qualsiasi gruppo presente nel Paese entro 24 ore, appoggiando un appello analogo del governo yemenita di Aden. "Il Regno sottolinea l'importanza che lo Stato fratello degli Emirati Arabi Uniti risponda alla richiesta della Repubblica dello Yemen di ritirare le proprie forze militari dalla Repubblica dello Yemen entro 24 ore e di cessare qualsiasi supporto militare o finanziario a qualsiasi parte all'interno dello Yemen", ha affermato il ministero degli Esteri in una dichiarazione pubblicata online. Intanto, il leader del consiglio presidenziale dello Yemen ha dichiarato lo stato di emergenza e annullato un patto di sicurezza con gli Emirati Arabi Uniti, dopo che i separatisti sostenuti da Abu Dhabi hanno conquistato porzioni di territorio. "L'accordo di difesa congiunta con gli Emirati Arabi Uniti è annullato", si legge in una nota, mentre un decreto separato ha annunciato uno stato di emergenza di 90 giorni, con un blocco aereo, marittimo e terrestre di 72 ore.