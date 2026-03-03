Riad, 'due droni contro l'ambasciata Usa, incendio'

ROMA, 03 MAR - Un attacco con due droni ha provocato un incendio nell'ambasciata Usa a Riad: lo ha fatto sapere il ministero della Difesa saudita. La notizia è riportata dai media internazionali. Tre persone hanno riferito a Reuters che si è sentita una forte esplosione e sono state viste fiamme all'ambasciata. Una delle fonti ha affermato che l'incendio è stato di lieve entità. Testimoni hanno riferito all'Afp di una colonna di fumo. "L'ambasciata statunitense a Riad è stata attaccata da due droni, causando un incendio limitato e lievi danni materiali all'edificio", ha dichiarato un portavoce del ministero. Testimoni hanno riferito all'Afp di aver visto del fumo uscire dall'edificio e l'ambasciata ha esortato i cittadini statunitensi di Riad, Gedda e Dhahran a mettersi al riparo. Una fonte aveva riferito poco prima ad Afp che l'Arabia Saudita aveva intercettato 4 droni che prendevano di mira il quartiere dell'ambasciata a Riad.