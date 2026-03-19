Riad, drone ha colpito la raffineria Samref nel porto di Yanbu

(ANSA-AFP) - RIAD, 19 MAR - Un drone si è schiantato contro la raffineria saudita Samref, situata nella zona industriale di Yanbu, sulla costa del Mar Rosso, e "la valutazione dei danni è in corso", ha dichiarato questa mattina il ministero della Difesa saudita. Il ministero aveva precedentemente affermato di aver intercettato un missile balistico diretto al porto della città. La raffineria Samref è di proprietà del colosso petrolifero saudita Aramco e della Mobil Yanbu Refining Company Inc., una filiale di ExxonMobil. (ANSA-AFP).