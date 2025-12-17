Giornale di Brescia
Revenge porn, ragazza 'farò appello contro la sentenza su La Russa jr'

MILANO, 17 DIC - "Sono contenta perché è stato riconosciuto il fatto e il reato", nel processo con condanna per revenge porn per Tommaso Gilardoni, "e sicuramente impugnerò il provvedimento sulla congruità" del risarcimento offerto da Leonardo Apache La Russa. Sono parole, in sostanza, della ragazza che ha denunciato per revenge porn i due giovani, oltre che per violenza sessuale, un'accusa che era già stata archiviata. La ragazza, assistita dal legale Stefano Benvenuto, non prenderà quei 25mila euro messi a disposizione da La Russa Jr e farà appello contro la sentenza della gup di Milano che oggi ha dichiarato estinto il reato a suo carico.

Argomenti
MILANO

