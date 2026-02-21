Rettrice UniTo, valorizzare i dottori di ricerca nei concorsi pubblici

TORINO, 21 FEB - "Un segno tangibile della pubblica amministrazione è quello di valorizzare il titolo di dottore di ricerca nei concorsi pubblici, che ancora non c'è". Così la rettrice dell'Università di Torino, Cristina Prandi, annunciando ai giornalisti che lunedì prossimo, per la prima volta, durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico interverrà un rappresentante dei dottorandi. "Stiamo facendo - ha detto Prandi - un lavoro importante sui dottorandi nel cercare di cambiare gli obiettivi di carriera proprio della figura del dottore di ricerca, che non deve essere solo accademica, ma deve trovare anche una valorizzazione nel settore privato e nel settore della pubblica amministrazione". Secondo la rettrice, per "affrontare questo reclutamento massiccio che c'è stato durante il Pnrr" - al di là del "massimo impegno" nel "breve periodo" per "cercare risorse da allocare" per i contratti sui bandi per ricercatori a tempo determinato - serve una "soluzione che deve prevedere diverse strade, altrimenti risolviamo una situazione contingente adesso ma non facciamo altro che crearne una di emergenza immediatamente dopo". Per il prorettore, Gianluca Cuniberti, "è chiaro che adesso ognuno deve fare la propria parte, quindi ci sarà la nostra parte ovviamente di informazione, di sollecitazioni, però evidentemente ci aspettiamo anche da tutti gli altri enti, da tutte le associazioni e categorie che rappresentano tutto il mondo produttivo di cogliere questa opportunità straordinaria e formativa che le università hanno fatto grazie al Pnrr". "La questione della pubblica amministrazione - ha spiegato Prandi - io ho avuto l'opportunità di segnalarla già più volte con i ministri, perché a me sembra che quella sia veramente un'azione come dire, da implementare immediatamente. La seconda azione in collaborazione naturalmente con la Regione: adesso esce il bando Matchin, quello secondo me è veramente uno strumento interessante che io spero che sia valorizzato e sfruttato".