Rettore Politecnico Torino, il rapporto con la Pa è un ambito strategico

TORINO, 13 FEB - "Quello che abbiamo voluto proporre oggi, durante questa inaugurazione dell'anno accademico, è una ulteriore prospettiva sul ruolo dell'Ateneo: accanto alla sua consolidata dimensione industriale, il rapporto con la Pubblica Amministrazione emerge come ambito strategico, che attraversa tutte le dimensioni, da quella locale a quella europea e internazionale". Lo afferma il rettore del Politecnico di Torino Stefano Corgnati, per l'inaugurazione dell'anno accademico che si è svolta alle ex Ogr. Per Corgnati "le grandi trasformazioni del nostro tempo richiedono competenze tecniche capaci di incidere là dove si sviluppano le decisioni, le regole e le norme che hanno un impatto diretto sulla società". "Rendere disponibile la tecnologia a tutta la collettività attraverso la Pubblica amministrazione è il modo più democratico di fruibilità della tecnologia stessa", conclude Corgnati.

