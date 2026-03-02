Restituito all'Archiginnasio di Bologna un rarissimo opuscolo del '500

TORINO, 02 MAR - E' stato restituito dal Nucleo carabinieri Tutela patrimonio culturale di Torino alla Biblioteca comunale dell'Archiginnasio di Bologna un raro opuscolo dal titolo 'Odae felices, per Nicolaum Nomeseium', stampato a Roma nel 1588, parte di una donazione alla biblioteca relativa a una raccolta libraria appartenuta al marchese Aldobrandino Malvezzi de' Medici (1881-1961), avvenuta nel 1931 e costituita da oltre 22 mila volumetti e opuscoli dei secoli XIII-XVIII. L'opera archivistica è risultata mancante dagli inventari di catalogazione post bellici, dopo i bombardamenti che colpirono Bologna nel 1944. L'opuscolo è definito dagli esperti che lo hanno esaminato di "eccezionale importanza", dato che fino ad oggi la sola copia nota è presente nella Biblioteca nazionale di Parigi, confermando che quello recuperato dai carabinieri Tpc è l'unico esemplare accertato in Italia. Le indagini dei carabinieri Tpc, coordinate dalla procura di Torino, sono state avviate partendo da una verifica del testo per il quale era stato chiesto, alla fine del 2024, un 'Certificato di avvenuta importazione' (Cai) all'ufficio esportazione della Soprintendenza di Torino come bene culturale 'in ingresso' sul territorio italiano. Gli storici dell'arte, accortisi della presenza sul frontespizio di un timbro e della nota manoscritta 'Ulyssis Aldrovandi et amicorum' di mano dei collaboratori del naturista Ulisse Aldrovandi (1522-1605), riconducibile al cosiddetto 'lascito Malvezzi', hanno attivato il Nucleo Tpc di Torino. I militari hanno ottenuto il decreto di sequestro necessario per interrompere la circolazione sul mercato dell'opuscolo, già destinato all'estero. E' emerso che un collezionista emiliano lo aveva acquistato da una libreria antiquaria statunitense, che a sua volta l'aveva ottenuto da un'analoga attività in Svizzera.