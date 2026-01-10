Giornale di Brescia
Resti umani trovati in un bosco nell'entroterra di Savona

SAVONA, 10 GEN - Resti umani sono stati trovati stamani in un bosco nell'entroterra di Savona tra Ferrania e Altare. L'allarme è stato lanciato da un gruppo di cacciatori impegnato in una battuta nella zona. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, da quanto si apprende il cadavere si trovava vicino ad un corso d'acqua ma tra gli inquirenti per il momento vige il massimo riserbo. Nella zona lo scorso 26 ottobre è scomparso il 90enne Salvatore Fontana, anche lui cacciatore, che si era allontanato da casa per una battuta venatoria senza fare più ritorno. Del caso è stato informato il procuratore di Savona Ubaldo Pelosi e sono in corso le indagini per il riconoscimento del cadavere.

SAVONA

