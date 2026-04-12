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Resti umani nei pressi di un'abitazione a Catanzaro, indaga la Procura

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CATANZARO, 12 APR - La Procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo d'indagine a seguito del ritrovamento dei resti di un corpo nei pressi di un'abitazione privata a Catanzaro. La scoperta del cadavere è avvenuta nel quartiere Germaneto lo scorso venerdì. Gli agenti delle Squadre volanti della Questura di Catanzaro si trovavano in perlustrazione nell'area alla ricerca del proprietario della casa, di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa, quando si sono imbattuti nei resti. Non è ancora chiaro se si tratti della stessa persona. La Procura ha infatti aperto un fascicolo d'indagine, al momento contro ignoti e senza ipotesi di reato, per eseguire gli accertamenti tecnici irripetibili sul corpo. Le indagini, delegate alla Squadra mobile della Questura di Catanzaro, sono volte all'identificazione e a comprendere circostante e cause del decesso.

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