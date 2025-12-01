ResponsAbilmente, nuovo canale ANSA dedicato alle disabilità

TORINO, 01 DIC - Si chiama ResponsAbilmente il nuovo canale ANSA, il primo in Italia dedicato esclusivamente all'inclusione, alla disabilità e alla responsabilità sociale. Punta a rendere accessibili le principali notizie del giorno. Realizzato dalla redazione di Roma con il contributo di tutte le redazioni d'Italia e del mondo dell'agenzia, il portale è stato presentato in occasione della terza edizione del Premio Giornalistico 'Paolo Osiride Ferrero' 2025 presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. 'Dopo aver conosciuto Cpd (la Consulta per le persone in difficoltà), ho pensato che non potevamo non dare spazio a questi temi. Il portale è il risultato dell'impegno che abbiamo messo in questi anni', ha spiegato il direttore Luigi Contu. 'Grazie a Cpd per il lavoro che fa e grazie all'ANSA per aver aperto il portale ResponsAbilmente: è importante un'informazione corretta sulla disabilità, parlare del linguaggio. Bisogna dare una risposta ai bisogni delle persone', ha detto in un video la ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli.