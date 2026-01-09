Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Respinto il ricorso dei legali di Alemanno, ex sindaco resta in carcere

AA

ROMA, 09 GEN - I giudici della Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dalla difesa di Gianni Alemanno, che si trova in carcere dal 31 dicembre del 2024 per scontare una condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze dopo la revoca dei servizi sociali. I legali dell'ex sindaco di Roma chiedevano ai supremi giudici la revoca parziale della condanna in relazione all'accusa di abuso d'ufficio, dopo l'abrogazione del reato. L'avvocato Cesare Placanica in particolare aveva presentato una istanza contro la sentenza del gennaio scorso dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la quale era stata respinta l'istanza di revoca della sentenza di condanna, emessa dalla Corte di Appello di Roma, per intervenuta 'abolitio criminis', limitatamente al primo capo di imputazione contestato ad Alemanno. Il pg aveva chiesto il rigetto.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario