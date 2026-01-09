Respinto il ricorso dei legali di Alemanno, ex sindaco resta in carcere

ROMA, 09 GEN - I giudici della Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso straordinario presentato dalla difesa di Gianni Alemanno, che si trova in carcere dal 31 dicembre del 2024 per scontare una condanna a un anno e dieci mesi per traffico di influenze dopo la revoca dei servizi sociali. I legali dell'ex sindaco di Roma chiedevano ai supremi giudici la revoca parziale della condanna in relazione all'accusa di abuso d'ufficio, dopo l'abrogazione del reato. L'avvocato Cesare Placanica in particolare aveva presentato una istanza contro la sentenza del gennaio scorso dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la quale era stata respinta l'istanza di revoca della sentenza di condanna, emessa dalla Corte di Appello di Roma, per intervenuta 'abolitio criminis', limitatamente al primo capo di imputazione contestato ad Alemanno. Il pg aveva chiesto il rigetto.