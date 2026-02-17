Resinovich: Visintin, venerdì andrò ai funerali di Sterpin, ma non da solo

TRIESTE, 17 FEB - "Venerdì sarò ai funerali di Claudio ma non ci andrò da solo". Lo ha annunciato Sebastiano Visintin alla trasmissione "Dentro la notizia", su Canale 5, condotta da Gianluigi Nuzzi, riferendosi alle esequie di Claudio Sterpin, l'amico di sua moglie Liliana Resinovich, scomparsa nel Dicembre 2021 e trovata morta in un bosco a Trieste il 5 gennaio 2022. Tra Visintin e Sterpin i rapporti non sono mai stati sereni, quest'ultimo ha sempre sostenuto che Liliana stava per lasciare Visintin per andare a vivere con lui. Oggi in trasmissione Visintin riferendosi a Sterpin ha detto: "Ci sono tantissime cose che sa solo lui e purtroppo ora non c'è più e si è portato con lui questi segreti. Gli ho chiesto spiegazioni su alcune cose ma non me le ha mai date. Penso però che lui non c'entri con la scomparsa di Liliana".