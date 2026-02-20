Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Resinovich: oltre 500 persone all'ultimo saluto a Claudio Sterpin

AA

TRIESTE, 20 FEB - Sono almeno 500 le persone che questa mattina hanno reso omaggio a Claudio Sterpin, prima alla camera ardente e poi al funerale al cimitero di Trieste. Ad accompagnare il feretro nell'ultimo saluto c'era anche un picchetto dell' associazione bersaglieri, di cui faceva parte, e tanti amici del mondo dell'atletica di Trieste dove era molto conosciuto da decenni. Tra le persone presenti c'era anche Sergio Resinovich, fratello di Liliana, che all'uscita della bara ha detto soltanto "mi dispiace", più volte e non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Nessun commento da parte di Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, e degli altri parenti. A conclusione del breve rito funebre, amici e familiari, in processione, hanno seguito il feretro verso la sepoltura.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ResinovichTRIESTE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario