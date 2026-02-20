Resinovich: oltre 500 persone all'ultimo saluto a Claudio Sterpin

TRIESTE, 20 FEB - Sono almeno 500 le persone che questa mattina hanno reso omaggio a Claudio Sterpin, prima alla camera ardente e poi al funerale al cimitero di Trieste. Ad accompagnare il feretro nell'ultimo saluto c'era anche un picchetto dell' associazione bersaglieri, di cui faceva parte, e tanti amici del mondo dell'atletica di Trieste dove era molto conosciuto da decenni. Tra le persone presenti c'era anche Sergio Resinovich, fratello di Liliana, che all'uscita della bara ha detto soltanto "mi dispiace", più volte e non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Nessun commento da parte di Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, e degli altri parenti. A conclusione del breve rito funebre, amici e familiari, in processione, hanno seguito il feretro verso la sepoltura.