Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Resinovich: legale Sergio, tema non sono i sacchi ma il cordino

AA

TRIESTE, 25 NOV - "Non sono i sacchi neri a ostacolare l'ipotesi del suicidio. Il dott.Barisani, medico legale e consulente del Visintin, infatti, è stato il primo a dire e scrivere, che Lilli è stata picchiata, prima di morire. Il vero elemento che continua a sollevare interrogativi serissimi non sono i sacchi neri, tra l' altro privi di qualsiasi impronta di Liliana, ma il cordino: un reperto cruciale, mai spiegato in modo convincente". E' il commento dell'avv. Nicodemo Gentile che assiste Sergio Resinovich, fratello di Liliana, sulle dichiarazioni di un ristoratore in merito a sacchi neri che Liliana gli avrebbe chiesto, mesi prima di scomparire. "Sarebbe opportuno che, su quel punto, il marito di Liliana facesse definitivamente chiarezza - prosegue Gentile - Solo allora si potrà, insieme, orientare l'attenzione verso pizzaioli che resuscitano circostanze ammuffite e traballanti e l'individuazione del carabiniere fantasma di cui si discute in queste ultime giornate".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ResinovichTRIESTE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario