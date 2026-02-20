Resinovich: folla ai funerali di Sterpin, anche il sindaco di Trieste

TRIESTE, 20 FEB - Folle di amici e conoscenti, soprattutto legati al mondo dell'atletica triestina stanno rendendo omaggio da questa mattina a Claudio Sterpin, morto pochi giorni fa, nella camera ardente allestita al cimitero cittadino di Sant'Anna, che si chiuderà alle ore 12 per consentire lo svolgimento dei funerali. Tra le persone che hanno voluto portare un ultimo saluto c'è anche il sindaco, Roberto Dipiazza, che è rimasto per alcuni minuti. Accanto al feretro di Sterpin, dove è stata posta una foto di lui con il cappello da bersagliere, ci sono le due figlie. Sterpin era molto noto a Trieste per la lunga carriera nel mondo sportivo, prima ancora che il suo nome rimbalzasse a livello nazionale per la vicenda legata a Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021 e poi ritrovata morta tre settimane più tardi. Era stato lui a sentirla l' ultima volta al telefono. A legarli un tempo, da giovani, c'era stato una vicenda sentimentale, che Sterpin raccontava fosse ricominciata negli ultimi anni e che avrebbe dovuto portare a una convivenza. Legame sentimentale che il marito di Liliana, Sebastiano Visintin ha sempre negato. Oggi Visintin non si è presentato ai funerali come aveva annunciato avrebbe fatto qualche giorno fa, salvo poi ripensarci.