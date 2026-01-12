Resinovich: Cassazione, no a ricorso Visintin e condanna a pagamento

TRIESTE, 12 GEN - Per la prima sezione penale della Cassazione, presieduta da Giacomo Rocchi, è "inammissibile" il ricorso presentato dall'avvocato Paolo Bevilacqua, difensore di Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, che chiedeva un incidente probatorio per una perizia medico-legale, condannando anche al versamento di 3mila euro alla Cassa delle Ammende. Risulta dalle motivazioni della sentenza del 18 novembre 2025. I giudici hanno condannato Visintin al pagamento delle spese processuali, e, "valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso", anche al versamento di tremila euro, appunto.