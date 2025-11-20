Resinovich: avv. Gentile, un indagato per frattura vertebra

TRIESTE, 20 NOV - "A seguito dell'esposto presentato da Sergio Resinovich, con il quale si chiedevano accertamenti rigorosi sulla torbida vicenda relativa alla frattura della vertebra T2, abbiamo appreso che vi è formalmente un indagato e il sig. Resinovich è stato riconosciuto come persona offesa nel procedimento". Lo ha confermato all'ANSA l'avv. Nicodemo Gentile, legale di Sergio Resinovich, il fratello di Liliana, la donna scomparsa di casa e poi trovata morta il 5 Gennaio 2022. Gentile ha ricordato che "l'indagine, tuttora in corso, riguarda fatti verificatisi a partire dal 7 maggio 2025", indicando nel "tecnico anatomico Giacomo Molinari" la persona indagata, "unico soggetto in relazione al quale sono stati formalmente sollecitati approfondimenti da parte dell'autorità giudiziaria, a seguito di dichiarazioni rese in quel periodo". Il legale di Sergio Resinovich è del parere che "la 'querelle' sulla frattura T2 può ritenersi definitivamente superata".