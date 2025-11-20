Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Resinovich: avv. Gentile, un indagato per frattura vertebra

AA

TRIESTE, 20 NOV - "A seguito dell'esposto presentato da Sergio Resinovich, con il quale si chiedevano accertamenti rigorosi sulla torbida vicenda relativa alla frattura della vertebra T2, abbiamo appreso che vi è formalmente un indagato e il sig. Resinovich è stato riconosciuto come persona offesa nel procedimento". Lo ha confermato all'ANSA l'avv. Nicodemo Gentile, legale di Sergio Resinovich, il fratello di Liliana, la donna scomparsa di casa e poi trovata morta il 5 Gennaio 2022. Gentile ha ricordato che "l'indagine, tuttora in corso, riguarda fatti verificatisi a partire dal 7 maggio 2025", indicando nel "tecnico anatomico Giacomo Molinari" la persona indagata, "unico soggetto in relazione al quale sono stati formalmente sollecitati approfondimenti da parte dell'autorità giudiziaria, a seguito di dichiarazioni rese in quel periodo". Il legale di Sergio Resinovich è del parere che "la 'querelle' sulla frattura T2 può ritenersi definitivamente superata".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ResinovichTRIESTE

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario