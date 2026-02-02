Repressione in Iran, Gb sanziona un ministro e altri 9 dignitari
LONDRA, 02 FEB - Il governo britannico di Keir Starmer ha annunciato oggi un nuovo pacchetto di sanzioni contro 10 alti funzionari dell'Iran, accusati di responsabilità dirette nelle repressioni delle ultime proteste anti-governative divampate nelle settimane scorse a Teheran e in altre città. Fra di loro c'è il ministro dell'Interno. Lo rende noto il Foreign Office.
