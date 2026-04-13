Report Ong, l'Iran ha giustiziato almeno 1.639 persone nel 2025

PARIGI, 13 APR - Nel 2025 l'Iran ha giustiziato almeno 1.639 persone, un record dal 1989. Lo rivela il rapporto annuale congiunto dell'organizzazione norvegese 'Iran human rights' (Ihr) e dell'organizzazione parigina 'Ensemble contre la peine de mort' (Ecpm) Parigi, secondo cui "il ricorso alla pena capitale potrebbe aumentare a seguito della guerra con Israele e gli Stati Uniti". In dettaglio il numero delle esecuzioni è aumentato del 68% rispetto al 2024 (975 persone uccise) e include 48 donne impiccate. Secondo le due Ong "se la Repubblica islamica sopravviverà alla crisi attuale, esiste un serio rischio che le esecuzioni vengano utilizzate in modo ancora più massiccio come strumento di oppressione e repressione".