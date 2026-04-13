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Repole, 'dolore e amarezza per l'attacco di Trump al Papa'

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TORINO, 13 APR - "Sono certo di interpretare il sentimento dei fedeli delle Chiese di Torino e di Susa esprimendo dolore e amarezza, ma anche sostegno e affetto a Leone XIV dopo le inimmaginabili offese pronunciate dal presidente americano Donald Trump nei confronti del Papa, colpito con arroganza e volgarità senza precedenti per aver denunciato l'ingiustizia e la violenza delle guerre che stanno devastando il mondo". Lo dichiara in una nota il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino. "Inquietante - aggiunge - il linguaggio intimidatorio, culminato con l'avvertimento che 'il Papa dovrebbe darsi una regolata'. Gli attacchi al Vescovo di Roma, ripresi anche dopo la scomparsa di Papa Francesco, mostrano con chiarezza che il bersaglio non sono i Papi, ma il Vangelo della pace e della giustizia".

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