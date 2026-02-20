Giornale di Brescia
Renzi, Meloni resta zitta anche dopo la bocciatura dei dazi

ROMA, 20 FEB - EMBED START Image {id: "editor_0"} Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, durante il voto di fiducia in Senato sulla legge di bilancio 2026, Roma, 23 dicembre 2025. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI EMBED END Image {id: "editor_0"} "Donald Trump ha imposto i dazi violando la legge americana: lo ha stabilito la Corte Suprema. Sotto il profilo giuridico è una sentenza fondamentale. Ma sotto il profilo politico: dove sono finiti tutti i Maga? Dove sono quelli che dicevano che i dazi sono una opportunità? Dove sono finiti i galoppini di Trump? Giorgia Meloni sta zitta anche stavolta o troverà il coraggio finalmente di fare gli interessi della Nazione e non gli interessi di Trump?". Lo scrive sui social il presidente di Iv, Matteo Renzi.

ROMA

