Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Renzi, Meloni non avvisata da Trump, l'Italia sovranista non conta

AA

ROMA, 01 MAR - "Per mesi ci hanno raccontato a reti unificate che Meloni era il ponte tra Trump e l'Europa. Purtroppo erano tutte fake news! Oggi scopriamo che la Casa Bianca ha avvisato dell'operazione in Iran gli inglesi, i francesi, i tedeschi e persino i polacchi. Tutti, ma noi italiani no. Giorgia Meloni non tocca palla e l'Italia sovranista non conta niente. Che imbarazzo". Lo afferma su X il leader di Iv Matteo Renzi, facendo riferimento a quanto ricostruito da un articolo di Politico.eu.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario