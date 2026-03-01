Renzi, Meloni non avvisata da Trump, l'Italia sovranista non conta

ROMA, 01 MAR - "Per mesi ci hanno raccontato a reti unificate che Meloni era il ponte tra Trump e l'Europa. Purtroppo erano tutte fake news! Oggi scopriamo che la Casa Bianca ha avvisato dell'operazione in Iran gli inglesi, i francesi, i tedeschi e persino i polacchi. Tutti, ma noi italiani no. Giorgia Meloni non tocca palla e l'Italia sovranista non conta niente. Che imbarazzo". Lo afferma su X il leader di Iv Matteo Renzi, facendo riferimento a quanto ricostruito da un articolo di Politico.eu.