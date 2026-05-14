Renzi, la Lady della Garbatella non viene 'invocata' ma convocata dalle Camere

ROMA, 14 MAG - "Giorgia Meloni ieri si è tradita. Ha detto 'voi invocate la mia presenza'. La Lady della Garbatella non viene invocata, viene convocata. Se non ci fosse la Russa a presiedere il Senato ma ci fosse un presidente veramente super partes, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarebbe convocata in base all'art 151 bis del regolamento del Senato una volta ogni due mesi a fare un question time. La Russa la chiama, bontà sua, una volta l'anno". Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi a Sky Start su Sky Tg24, ricordando che quando lui era premier non c'era questo regolamento "ma da premier, con il 40% feci un dibattito in tv da Vespa con la Meloni che aveva il 3% e lei potè confrontarsi con il governo".