Renzi, la fine di Khamenei segna l'inizio di una pagina nuova

AA

ROMA, 28 FEB - "In questo momento il mio pensiero va soprattutto alle ragazze e ai ragazzi di Teheran. A chi è stato ucciso, torturato, imprigionato in questi anni. A chi sta esultando in queste ore nelle strade della capitale. Alla generazione che guiderà l'Iran dei prossimi decenni. La fine di Khamenei segna l'inizio di una pagina nuova per uno dei Paesi più ricchi di storia e di potenzialità del mondo. Che la libertà torni a Teheran, che la pace si faccia finalmente strada in Medo Oriente, che il mondo torni alla ragionevolezza. E che l'Europa riprenda a giocare un ruolo geopolitico che oggi - semplicemente - non ha". Così su X il leader di Iv Matteo Renzi.

ROMA

