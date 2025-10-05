Renzi, Iv contribuirà nascita Casa riformista ma non si scioglie

FIRENZE, 05 OTT - Italia Viva contribuirà a dar vita a "Casa riformista" e non si scioglierà come partito. Lo ha precisato Matteo Renzi parlando con i giornalisti al termine del suo intervento alla Leopolda. "Senza Italia Viva non c'è 'Casa riformista', che è un contenitore dove ci sono Italia Viva, i sindaci e tutti gli altri. Italia Viva rimane come partito", ha spiegato l'ex premier.