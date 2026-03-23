Renzi, il messaggio è forte e chiaro, una sconfitta sonora del governo

ROMA, 23 MAR - "La partita è sostanzialmente chiusa, il No a sorpresa ha vinto. Oggi si consuma un fatto politico enorme, quando il popolo parla il palazzo deve ascoltare. Questo è un passaggio importante per Meloni, che ci ha detto di essere benedetta e baciata dal consenso. Hanno scelto di fare molto più che personalizzare. Oggi il messaggio forte e chiaro è che c'è una sconfitta sonora, prima che delle ragioni del Sì, del governo e del modo arrogante con cui ha voluto fare questa riforma". Lo ha detto il presidente di Iv, Matteo Renzi, a Radio Leopolda.