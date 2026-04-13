Renzi, difendere il Papa è un dovere, dove sono Tajani e Salvini?

ROMA, 13 APR - "Trump attacca il Papa. Difendere Leone XIV è oggi un dovere non solo per i cattolici ma anche e soprattutto per i laici. Erano secoli che non si vedeva una così plateale aggressione verso il romano pontefice. Che è appunto 'costruttore di ponti' a differenza di Trump, distruttore di relazioni e di civiltà. L'unico vantaggio: i Trump passano, i papi restano. Ma non c'è nessuno che sventolava il cappellino Maga che oggi avverta il bisogno di dire che l'attacco della Casa Bianca al Vaticano è semplicemente vergognoso? Tajani è ancora a Cologno Monzese a rapporto in azienda o può dire qualcosa? Salvini potrà mai ritrovare la favella?". Così il leader di Iv Matteo Renzi nella sua Enews.