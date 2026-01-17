Renzi, costruiamo Casa riformista con chi non crede più nel Pd

MILANO, 17 GEN - "Che nasca una Margherita 4.0, che nasca una cosa diversa, non lo so ma per andare avanti in questo percorso è fondamentale il protagonismo dei sindaci, di chi non crede più nello stare in questo Pd". Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, dal palco dell'assemblea nazionale del partito a Milano, 'Verso una casa riformista'. "Noi non vogliamo che questa casa riformista dia le chiavi di casa solo a qualcuno. Ma c'è un punto, chi entra non sta alla finestra, chi viene, viene a dare una mano, ha voglia di fare - ha aggiunto -. Questa è casa riformista, che fa vincere o perdere le elezioni, che decide se al Quirinale ci va una persona normale o no".