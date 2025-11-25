Giornale di Brescia
Italia e Estero

Renzi, centrosinistra vince e Meloni vuol cambiare regole

AA

ROMA, 25 NOV - "Negli ultimi diciotto mesi, dopo le Europee e la nostra decisione di rafforzare il profilo riformista del centrosinistra, ci siamo sentiti ripetere fino allo sfinimento 'la Meloni è invincibile, non c'è alternativa'. La tornata autunnale delle elezioni regionali dimostra che non è così. L'alleanza di centrosinistra, se unita dai riformisti fino alla sinistra, c'è ed è vincente". Così su X il leader di Iv Matteo Renzi. "La destra non è una Invincible Armada, tutt'altro: è molto più divisa e debole di quello che pensiamo. Dopo la vittoria in Toscana ecco i successi in Campania e Puglia. Se facciamo il conto dei voti vediamo che in questa tornata il centrosinistra ha preso più voti del centrodestra. E mentre tra i commentatori la Meloni ha ancora la maggioranza assoluta, tra la gente Fratelli d'Italia conosce la crisi: del resto se pensi di prendere in giro tutti su tasse, stipendi e sicurezza, prima o poi la realtà ti presenta il conto. Persino dove ha vinto la destra - in Veneto - la differenza l'ha fatta ancora Luca Zaia, non Giorgia Meloni. E infatti da oggi l'unico obiettivo di Meloni and company è cambiare la legge elettorale perché sanno che con questa perdono. Semplice, no? Si chiama: scappare con il pallone quando si perde", conclude.

Argomenti
ROMA

