Renée Fleming si ritira dai concerti al Kennedy Center

NEW YORK, 24 GEN - Renée Fleming cancella il Trump Kennedy Center dal suo calendario: la celebre soprano non cantera' in maggio sul palcoscenico del teatro di Washington su cui negli ultimi mesi ha messo le mani il presidente Donald Trump. La Fleming, una delle grandi soprano della lirica mondiale, avrebbe dovuto cantare in maggio in due messe in scena di Appalachian Springs di Aaron Copland, ma ha cancellato "per conflitti nel calendario", ha detto il Kennedy Center annunciando il ritiro. La diva si era dimessa l'anno scorso dal ruolo di consulente artistica del Kennedy Center dopo che Trump ne aveva occupato il board nominando consiglieri di amministrazione amici al posto dei membri democratici. Da allora molti artisti importanti hanno cancellato le loro performance: tra questi Lin-Manuel Miranda, Bela Fleck, Issa Rae e l'intera National Opera Company che si esibiva al Kennedy Center dal 1971. "Ho custodito con grande gratitudine il sostegno bipartisan a questa istituzione, un faro dell'America al suo meglio", aveva detto la Fleming lasciando l'incarico di consulente artistica, auspicando che il Kennedy Center avrebbe continuato a "prosperare e a servire il pubblico appassionato e diversificato della nostra capitale e di tutto il Paese". La soprano non ha immediatamente commentato l'annullamento della sua presenza, e cosi' il Kennedy Center limitandosi a riferire che il nome di "un'altra soprano sara' annunciato a breve".