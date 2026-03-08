Reliquie violate in un eremo del Pesarese, sospese le funzioni

ANCONA, 08 MAR - Le reliquie di San Valerio custodite nell'eremo di Monte Giove a Fano (Pesaro Urbino) sono state violate ieri pomeriggio e ed è stata rovesciata in chiesa. Secondo quanto si apprende, le reliquie si trovavano all'interno dell'urna, mai toccata prima, da circa 400 anni. La congregazione camaldolese dell'Ordine di San Benedetto che gestisce l'eremo ha deciso chiuderlo, di non celebrare la messa oggi e ha sospeso le funzioni "in attesa della conclusione delle indagini". "Esprimo vicinanza e solidarietà ai frati camaldolesi di Monte Giove per il grave atto vandalico avvenuto all'interno dell'eremo, con la profanazione dell'altare e delle reliquie di San Valerio. - ha affermato il sindaco di Fano, Luca Serfilippi - Monte Giove è un luogo di fede, spiritualità e identità per tutta la città. Colpire un luogo così simbolico significa ferire l'intera comunità. Confidiamo nel lavoro dei Carabinieri e auspichiamo che il responsabile venga individuato al più presto".