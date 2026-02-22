Giornale di Brescia
Relatore Pe, 'domani proporrò stop ai lavori sull'intesa Ue-Usa sui dazi'

BRUXELLES, 22 FEB - Nella riunione di domani "proporrò al team negoziale del Pe di sospendere i lavori legislativi fino a quando non avremo una valutazione giuridica adeguata e impegni chiari da parte degli Stati Uniti". Lo annuncia su X il presidente della commissione Commercio internazionale dell'Eurocamera Bernd Lange, relatore dell'intesa Ue-Usa sui dazi. "Nessuno riesce più a capirci qualcosa: solo domande aperte e crescente incertezza per l'Ue e gli altri partner commerciali degli Stati Uniti. Le condizioni dell'accordo di Turnberry e la base giuridica su cui è stato costruito sono cambiate", sottolinea.

BRUXELLES

