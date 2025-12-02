Regione Toscana, 'abbiamo sospeso accorpamenti delle scuole'

FIRENZE, 02 DIC - "Abbiamo scelto, lo abbiamo deliberato proprio ieri nell'ultima seduta di giunta, di sospendere questi accorpamenti in attesa delle sentenze che arriveranno dai ricorsi che abbiamo nuovamente presentato". Lo ha annunciato Alessandra Nardini, assessora all'Istruzione della Regione Toscana, a proposito dei possibili accorpamenti fra scuole toscane per effetto del nuovo piano nazionale di dimensionamento scolastico. "La Regione con profondo senso istituzionale ha deciso di rispettare una norma che non condividiamo - ha spiegato, in una conferenza stampa - e che abbiamo avversato convintamente fin dall'inizio e continuiamo a ritenere sbagliata, sia nel merito che nel metodo. Quindi abbiamo chiesto ai territori, alle conferenze zonali, in ultima analisi alle Province di mandarci l'elenco degli istituti scolastici da accorpare e quindi purtroppo i tagli da fare". Tagli che, tuttavia, rimangono al momento sospesi. "Chiediamo che il governo torni indietro su questo - ha proseguito Nardini - e chiediamo anche che vengano rivisti i numeri dei tagli perché a nostro avviso, visti i numeri reali della popolazione studentesca, questi tagli sono assolutamente ingiusti e in numero superiore, comunque, a quelli che nel caso avremmo dovuto fare".